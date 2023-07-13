Дощі, град і шквали накриють західні області: прогноз погоди на 13 липня
На заході сьогодні вируватиме негода
У четвер 13 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. На заході очікуються дощі і сильний вітер. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, у західних, Вінницькій, Житомирській областях підуть дощі з грозами, вдень в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті випадуть значні дощі. На решті території – без опадів.
Вітер пануватиме південно-західний з переходом на заході та півночі країни на північно- західний, 7-12 м/с.
Температура вночі становитиме 12-17°, у південній частині прогріється до 20°. Удень сягне 26-31°, на Одещині – до 35°, у західних та східних областях – 22-27°.
У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.
Вітер подме південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 26-31°. У столиці вночі очікується 15-17°, а вдень сягне майже 30°.
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