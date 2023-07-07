Негода у столиці: поліцейські допомагають мешканцям міста долати наслідки дощу (відео)

Авто через дощ поринули у воду

Найбільше постраждали вулиці Голосіївського району

Сильна злива у столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Голосіївського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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«Наразі керівництво та співробітники Голосіївського управління поліції всіляко допомагають місцевим мешканцям боротись з наслідками негоди та вибратись з підтоплених автівок.

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На місцях працюють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

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Також у поліції зазначили, що рівень води поступово починає знижуватися.

Нагадаємо, сьогодні під вечір столицю накрила потужна злива. Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торгівельний центр.