Негода у столиці: поліцейські допомагають мешканцям міста долати наслідки дощу (відео)
Найбільше постраждали вулиці Голосіївського району
Сильна злива у столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Голосіївського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
«Наразі керівництво та співробітники Голосіївського управління поліції всіляко допомагають місцевим мешканцям боротись з наслідками негоди та вибратись з підтоплених автівок.
На місцях працюють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.
Також у поліції зазначили, що рівень води поступово починає знижуватися.
Нагадаємо, сьогодні під вечір столицю накрила потужна злива. Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торгівельний центр.
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