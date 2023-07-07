Головна Київ Новини
search button user button menu button

Негода у столиці: поліцейські допомагають мешканцям міста долати наслідки дощу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негода у столиці: поліцейські допомагають мешканцям міста долати наслідки дощу (відео)
Авто через дощ поринули у воду
фото: пресслужба поліції

Найбільше постраждали вулиці Голосіївського району

Сильна злива у столиці спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях Голосіївського району. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Наразі керівництво та співробітники Голосіївського управління поліції всіляко допомагають місцевим мешканцям боротись з наслідками негоди та вибратись з підтоплених автівок.

3 фото
На весь екран

На місцях працюють відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Також у поліції зазначили, що рівень води поступово починає знижуватися.

Нагадаємо, сьогодні під вечір столицю накрила потужна злива. Частина вулиць міста вже підтоплені, машини плавають у воді, дощ увірвався навіть у торгівельний центр. 

Теги: машини негода дощ Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці
Ким був Ігор Гуменюк, який загинув у Шевченківському райсуді
5 липня, 21:31
Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци
Дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн
3 липня, 21:19
Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди, прилад «Драгер» показав 1, 62 проміле алкоголю в його крові
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Справа в суді, актору загрожує тюрма
30 червня, 14:23
В Україні двічі за тиждень відбулося тимчасове роз'єднання міждержавної лінії з Молдовою
Частина Києва та області була без світла: з’ясувалася причина
21 червня, 12:01
Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина
Кияни помітили лося у столичному парку. Стало відомо, що трапилось із твариною
19 червня, 14:12
ДТП сталася на столичному бульварі Лесі Українки
ДТП на $500 тис.: у Києві зіткнулися Maserati і Lamborghini (фото, відео)
15 червня, 07:46
Температура в країні, окрім західних областей, вдень становитиме 22-27°
Дощі охоплять майже всю Україну: прогноз погоди на 15 червня
15 червня, 05:21
На час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни
У столиці до зими буде перекритий рух Дегтярівським шляхопроводом
12 червня, 17:52
Бронетранспортер китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4
Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди
12 червня, 14:11

Новини

Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського літака (мапа)
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського літака (мапа)
Негода у столиці: поліцейські допомагають мешканцям міста долати наслідки дощу (відео)
Негода у столиці: поліцейські допомагають мешканцям міста долати наслідки дощу (відео)
Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)
Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)
Неймовірна спека в Україні. Гендиректор Yasno звернувся до українців із проханням
Неймовірна спека в Україні. Гендиректор Yasno звернувся до українців із проханням
Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес
Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
52K
Кремль наляканий: Зеленський їде до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
30K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
27K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
14K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
12K
Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту