На Заході України очікують до 20° тепла: прогноз погоди на 1 листопада

Сьогодні в Україні буде сухо

1 листопада в Україні переважатиме мінлива хмарність, а температура повітря буде комфортною

Сьогодні, 1 листопада, по Україні передбачається мінлива хмарність, але без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-західний (в західних областях – південний), 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході країни та півдні Одещини 3-8° тепла; вдень 7-12°, у західних та південно-західних областях 13-18°, на Прикарпатті до 20°.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.