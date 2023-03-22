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У Центральній Азії стався потужний землетрус (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Центральній Азії стався потужний землетрус (відео)
фото: Pixabay

Про постраждалих та руйнування інформація наразі не надходила

Країни Центральної Азії сколихнув сильний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 6,8 бала зафіксували у переважній частині Пакистану. Про це повідомила мережа сейсмічних станцій ТОВ СОМЕ.

Як зазначається, епіцентр землетрусу розташований на півночі Афганістану – там магнітуда становила 7,8 бала. Також поштовхи відчувалися в низці сусідніх країн: Туркменістані, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Китаї та Індії.

Очевидці стихійного лиха опублікували в мережі відео поштовхів, зняте в пакистанському місті Лахор.  

За словами очевидців, сильний поштовх, який тривав щонайменше 30 секунд.

Сейсмологи з Геологічної служби США повідомили, що землетрус також стався на північному сході Афганістану.

На півдні Казахстану в містах Шимкент, Тараз, Алмати та Туркенстанській області землетрус становив 3 бали, зазначили у СОМЕ.

Про постраждалих та руйнування інформація наразі не надходила.

Нагадаємо, що в Румунії 20 березня стався сильний землетрус. Також 18 березня в Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів, є жертви. Раніше повідомлялося про наслідки землетрусів у Туреччині.

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Теги: землетрус відео стихійні лиха Пакистан Азія

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