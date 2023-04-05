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В Україні зафіксовано землетретрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні зафіксовано землетретрус
Землетрус, який стався на Закарпатті, не несе загрози для населення
фото ілюстративне

Землетрус стався о 11:41 

Сьогодні, 5 квітня, близько 12:00 на південь від Мукачево Закарпатської області зафіксували землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«О 11:41 за київським часом Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус, на південь від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км», – йдеться у повідомленні.

Сейсмологи заспокоюють, що цей землетрус не несе загрози для населення. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, 3 квітня на півдні Камчатки (Росія) стався потужний землетрус магнітудою 6,9. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка.

До цього країни Центральної Азії сколихнув сильний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 6,8 бала зафіксували у переважній частині Пакистану.  Епіцентр землетрусу розташований на півночі Афганістану – там магнітуда становила 7,8 бала. Також поштовхи відчувалися в низці сусідніх країн: Туркменістані, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Китаї та Індії.

Теги: землетрус Україна Закарпаття

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