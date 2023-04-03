У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування

За останній місяць у РФ сталося декілька землетрусів

У понеділок, 3 квітня, на півдні Камчатки (Росія) стався землетрус магнітудою 6,9. Про це повідомляється на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

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У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка.

Оперативні групи рятувальників та пожежників обстежують будівлі у Петропавловськ-Камчатському, Єлізовому та Вілючинську. На цих територіях поштовхи відчувалися силою до 5-6 балів. За попередньою інформацією, жертв немає.

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За даними сейсмостанції «Петропавловськ», епіцентр землетрусу знаходився на глибині 100 км в акваторії Авачинської затоки в 44 км на південь від Петропавловська-Камчатського. Загроза цунамі не оголошувалась.

Нагадаємо, 22 березня на сході Росії, за 159 кілометрів від селища Омсукчан Магаданської області, стався землетрус магнітудою 4,9.

19 березня магнітуда землетрусу неподалік селища Омсукчан склала 5,1 бала.

Як повідомлялося, країни Центральної Азії сколихнув сильний землетрус. Стихійне лихо магнітудою 6,8 бала зафіксували у переважній частині Пакистану. Епіцентр землетрусу розташований на півночі Афганістану – там магнітуда становила 7,8 бала. Також поштовхи відчувалися в низці сусідніх країн: Туркменістані, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, Китаї та Індії.