Телеканал «112» відмовився від трансляції скандального фільму з Путіним - депутат
За твердженням Онищенка, це сталося через погрози радикалів
Телеканал «112 Україна» відмовився від ідеї продемонструвати скандальний фільм американського кінорежисера Олівера Стоуна «Нерозказана історія України». Про це написав в «фейсбуці» одіозний депутат Олександр Онищенко, який давно перебуває за межами України. Серед головних героїв фільму – президент Росії Володимир Путін та його кум Віктор Медведчук, соратник якого Тарас Козак володіє каналом «112 Україна».
За твердженням Онищенка, це сталося через погрози радикалів (зокрема, приміщення каналу було обстріляне з гранатомету) та рекомендації Міжнародної редакційної ради, яку створили телеканали «112 Україна» та «Ньюсван».
Пресслужба телеканалу підтвердила скасування показу фільму.
В суботу ввечері під будівлею СБУ активісти мітингували проти показу на телеканалі «112 Україна» фільму «Нерозказана історія України», а також вимагали притягнути до відповідальності Віктора Медведчука.
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення обіцяла здійснювати моніторинг анонсованого телеканалом «112 Україна» фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України» та за наявності порушень застосовуватиме відповідні санкції.
Генпрокурор Юрій Луценко застеріг «112 Україна» від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком.