Телеканал «112» відмовився від трансляції скандального фільму з Путіним - депутат



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Телеканал «112 Україна» відмовився від ідеї продемонструвати скандальний фільм «Нерозказана історія України»

За твердженням Онищенка, це сталося через погрози радикалів

Телеканал «112 Україна» відмовився від ідеї продемонструвати скандальний фільм американського кінорежисера Олівера Стоуна «Нерозказана історія України». Про це написав в «фейсбуці» одіозний депутат Олександр Онищенко, який давно перебуває за межами України. Серед головних героїв фільму – президент Росії Володимир Путін та його кум Віктор Медведчук, соратник якого Тарас Козак володіє каналом «112 Україна».

За твердженням Онищенка, це сталося через погрози радикалів (зокрема, приміщення каналу було обстріляне з гранатомету) та рекомендації Міжнародної редакційної ради, яку створили телеканали «112 Україна» та «Ньюсван».

Пресслужба телеканалу підтвердила скасування показу фільму.

В суботу ввечері під будівлею СБУ активісти мітингували проти показу на телеканалі «112 Україна» фільму «Нерозказана історія України», а також вимагали притягнути до відповідальності Віктора Медведчука.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення обіцяла здійснювати моніторинг анонсованого телеканалом «112 Україна» фільму Олівера Стоуна «Нерозказана історія України» та за наявності порушень застосовуватиме відповідні санкції.

Генпрокурор Юрій Луценко застеріг «112 Україна» від показу фільму з президентом РФ Путіним і главою політичної ради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком.