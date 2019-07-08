Телеканал NewsOne прокоментував телеміст з Росією



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Канал пояснив, що телеміст буде не з політиками, а зі «звичайними людьми»

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Про це йдеться в заяві на сайті телеканалу.

Зокрема, канал заявляє, що «сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів з Росією».

«Треба поговорити» - це телеміст між звичайними людьми України і Росії: без політики, без політиків. Кожен зі свого боку повинен зробити крок до припинення війни», - зазначено в заяві.

Також на сайті говориться, що в адресу каналу приходять повідомлення проти проведення телемосту. У числі таких звернень телеканал виявив також «прямі погрози і залякування».

Відзначимо, що в Нацраду з питань телерадіомовлення, а також у службу безпеки України і Рада національної безпеки і оборони України вже подані скарги з приводу телемосту.

Телеміст планується провести 12 липня в 18:00. З боку РФ з'єднання збирається забезпечити телеканал «Росія 1».

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!».

Як відомо, Україна в 2015 році застосувала санкції до російських ВАТ «Первый канал», ВАТ «Телекомпания НТВ» і телеканалів «РТР-планета» і «Россия-24». Це визначено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня, яке набуло чинності внаслідок указу від 16 вересня президент України Петра Порошенка.

Згідно з документом, до цих підприємств застосовуються санкції у вигляді «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

Загалом під українські санціїї потрапили 105 юридичних осіб та 388 фізичних.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства