Нацрада знову перенесла вимкнення аналогового телебачення



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Вимкнення аналогового ТБ відклали на 2020 рік

Перехід на цифрове телемовлення був запланований вже давно, оскільки є однією з вимог Женевського меморандуму, який Україна підписала ще в грудні 2006 року

У четвер, 12 грудня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення погодила проєкт постанови Кабміну, яким термін використання в Україні аналогового сигналу продовжено до 30 червня 2020 року.

Про це йдеться на сайті Нацради.

Відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко пояснив, що до цієї дати використовуватимуть аналоговий стандарт ті мовники, які працюють на територіях, що межують з Російською Федерацією — на півночі країни і в Херсонській області, на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях, а також місцеві телерадіокомпанії, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.

За його словами, Нацрада очікує, що незабаром будуть прораховані ще вільні частоти для того, щоб місцеві компанії до літа мали змогу перейти на мовлення у цифровому стандарті.

У 2006 році Україна долучилася до міжнародної угоди «Женева-2006», за якою мала повістю перейти на цифрове телемовлення ще до червня 2015 року. Але вкластися в цей строк не вдалося.

Вимикати аналогове телебачення почали з 1 серпня — спочатку в Києві та Кіровоградській області, а з 1 вересня — в інших регіонах. У січні 2019 року аналогове мовлення мали вимкнути для всіх телеканалів, крім «UA: Першого» та місцевих аналогових телеканалів. У травні 2019 року — остаточно вимкнути аналогове мовлення по всій країні. Але оскільки не всі мешканці окупованих територій можуть приймати цифровий сигнал, то вимкнення для них аналогового ТБ відкладалося.