Мінсоцполітики назвало країни, куди потрапляє найбільше українців-жертв торгівлі людьми



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За три місяці міністерство повідомило СБУ про шість випадків торгівлі людьми

Міністерство соціальної політики протягом року надало статус потерпілих від торгівлі людьми 181 особі. Про це пише «Укрінформ».

Зазначається, що лише протягом вересня-листопада 2019 року до Служби безпеки України були направлені повідомлення щодо шести випадків про можливі факти торгівлі людьми. Загалом у 2019 році статус потерпілого від цього злочину отримали 116 чоловіків, 52 жінки та 13 дітей.

Основними країнами для трудової експлуатації українців є Росія, Україна, Польща, Німеччина, Чехія та Туреччина.

У розрізі областей найбільше виявлено постраждалих від торгівлі людьми з 2012 року у Харківській області - 72 людини. На другому місці Вінницька область - 65 осіб, Одеська область - 56, Дніпропетровська область - 53, Чернігівська область - 53 та Миколаївська область - 51

Нагадаємо, у жовтні Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Рраді відхилити у другому читанні законопроєкт №6125 (0940 в новому скликанні парламенту, - ред.) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту потерпілих осіб».

Зокрема, проєктом документу пропонувалося привести визначення «торгівля людьми» у відповідність з Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Зазначимо, з початку 2019 року поліція викрила чотири організовані групи, що вчиняли кримінальні правопорушення у сфері торгівлі людьми, досудове розслідування у кримінальних провадженнях за якими завершено. Дві організовані групи діяли на території міста Києва, а ще дві – на території Одеської та Чернігівської областей.