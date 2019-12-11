Серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір



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Телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почав показ серіалу «Слуга народу». Цього ж дня його прикрили

Російський федеральний телеканал передумав крутити серіал «Слуга народу» із Зеленським

Російський телеканал ТНТ прибрав з телеефіру український серіал «Слуга народу», головну роль в якому виконав чинний президент України Володимир Зеленський. Перші три серії були показані в ефірі ТНТ у середу, 11 грудня.

Раніше в телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу буде виходити в ефірі каналу з 19:00 до 20:30 12 і 13 грудня. Тепер в цей час покажуть серіали «Інтерни» і «СашаТаня».

Представник ТНТ заявив «Ведомостям», що канал начебто з самого початку не збирався показувати більше трьох перших серій «Слуги народу» в ефірі.

«Цілком перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі Premier», - стверджує він.

Анонс ТНТ про щоденний показ «Слуги народу» в ефірі представник каналу назвав «маркетинговим ходом по підвищенню впізнаваності платформи». Він не відповів на питання, чому ТНТ вирішив показати весь сезон «Слуги народу» тільки в інтернеті, тим більше що серіал з травня доступний в онлайн-кінотеатрі «КиноПоиск», який належить російському «Яндексу».

Зазначимо, що 11 грудня під час трансляції першої серії «Слуги народу» в Росії вирізали жарт про президента РФ Володимира Путіна. За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм. Прем'єрміністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як «Хубло». Герой Зеленського дивується: «Путін - Хубло»?

Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почав показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Варто зазначити, що ТНТ – російський федеральний телеканал, який входить до п’ятірки найбільших каналів Росії. Один з власників ТНТ – «Газпром-Медіа Холдинг».

До слова, нардеп Гончаренко хоче спитати Зеленського, за скільки російському телеканалу продали серіал «Слуга народу».