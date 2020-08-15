Над окупованим Кримом замайорів український прапор



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Кримчанин Володимир Балух вважає, що такий сигнал чекають на окупованому півострові напередодні Дня прапора

Активісти запустили 25-метровий стяг біля пункту пропуску Чонгар

У небі над окупованим Кримом замайорів український прапор. Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній політв'язень Володимир Балух.

За словами Балуха, активісти за допомогою повітряних кульок запустили український прапор над тимчасово окупованим Кримом.

«Друзі! Побратими! Україно! Наш прапор вже над Кримом! Емоції неймовірні! Зараз запускатимем повітряну пошту з листівками! Разом ми сила! Україна переможе!», - написав Балух.

Як розповів Балух в ефірі «5 каналу», 25-метровий стяг запустили біля пункту пропуску Чонгар.

За його прогнозами, стяг має облетіти всю територію Криму.

«Це скоріш не ідея, а спільний поклик нас, кримців, які змушені були з різних причин покинути територію окупованого нашого півострова. А чому сьогодні? Все дуже просто. У нас 23 числа День державного прапора України і саме напередодні хотілося запустити цей прапор. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Люди наші там на окуповані території чекають від нас світлого посилу», – сказав Балух.

Нагадаємо, 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.