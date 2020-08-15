Турчинов розказав, де ховатиметься Лукашенко від свого народу



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Лукашенко сподівається, що російські багнети врятують його від відповідальності за перетворення своєї країни на концтабір - Турчинов

Видавши Росії «вагнерівців», що воювали проти нашої країни, Лукашенко підтвердив свою залежність від Кремля, - екссекретар РНБО

Колишній секретар РНБО, керівник штабу партії «Європейська солідарність» Олександр Турчинов спрогнозував, що президент білорусі Олександр Лукашенко «ховатиметься від гніву свого народу в обіймах Путіна». Про це йдеться на його персональному сайті.

За словами Турчинова, «видавши Росії «вагнерівців», що воювали проти нашої країни, Лукашенко підтвердив свою вірнопідданську позицію та повну залежність від Кремля».

«Можна прогнозувати, що він ховатиметься від гніву свого народу в обіймах Путіна і далі, сподіваючись, що російські багнети врятують його від відповідальності за перетворення своєї країни на концтабір», - заявив колишній секретар РНБО.

Нагадаємо, 14 серпня влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Як повідомлялося 15 серпня, президент білорусі Лукашенко віддав «вагнерівців» Путіну. Президент України Зеленський вибухнув обуренням.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.

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