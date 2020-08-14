В «Укроборонпромі» дали по руках новому віце-прем'єру, який пообіцяв велику кадрову чистку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Айварас Абромавичус та Олег Уруський

Глава «Укроборонпрому» нагадав про відсутність у віце-прем'єра права на кадрові призначення

Гендиректор держконцерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус на з президентом Володимиром Зеленським запропонував главі держави розглянути кандидатуру нового глави «Укроборонпрому» , водночас публічно не оголошуючи його.«Це гарантує продовження розпочатої трансформації, збереження швидкості змін, з якими рухається концерн, і команди, яка їх втілює», - йдеться в заяві глави «Укроборонпрому» в п'ятницю, в якій він також виступив проти зміни команди, про яку заявив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Абромавичус також повідомив, що на зустрічі у президента обговорювалася перезавантаження наглядової ради «Укоборонпрому».

Як повідомлялося, Уруський раніше на цьому тижні анонсував найближчим часом зміну керівництва «Укроборонпрому» і зміну всієї команди, яка там працювала в останній рік. За його словами, «Укроборонпром» буде перетворений на державну холдингову компанію під умовною назвою «Оборонні системи України», адже назва «Укроборонпром» вже «стала токсичною в Україні». «Це буде керуюча компанія зовсім з іншими функціями, які на сьогодні існують в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які будуть входити в цю компанію. Буде стратегічно займатися розміщенням акцій, які складають основу холдингів», - описав нову структуру віце-прем'єр.

Абромавичус зазначив, що про необхідність ліквідації та переосмислення завдань «Укроборонпрому» він з командою заявив на самому початку роботи, і тут бачення збігається, проте вказав на те, що при однаковому розумінні проблем концерну і галузі, інструменти їх вирішення бачаться по-різному.

«Це раніше у нас олігархи призначали міністрів, а міністри - керівників найбільших державних компаній. Уже п'ять років Україна намагається жити за новими правилами», - заявив гендиректор «Укроборонпрому». Він нагадав про реформу корпоративного управління, яку почав під час керівництва Мінекономрозвитку в 2014-2015 рр., зокрема, про формування інституту наглядових рад, які призначають незалежного директора; аудити і процедурах запобігання конфлікту інтересів.

«Загалом, деполітизація призначення гендиректора і можливість самостійно формувати свою команду - це золотий стандарт міжнародного менеджменту та принципи ОЕСР, які Україна взяла на себе зобов'язання запровадити на стратегічних підприємствах державної форми власності... Порушення цих стандартів саме в «Укроборонпромі» призведе до втрати фінансової допомоги Євросоюзу в розмірі EUR 1,3 млрд», - зазначив Абромавичус.

Він висловив надію, що такі стандарти і принципи будуть дотримуватися, як і було заявлено після призначення віце-прем'єра, а «совкова» система кадрової політики і ручного управління державними підприємствами залишиться в минулому.

Глава «Укроборонпрому» також нагадав, що жоден нормативно-правовий акт не наділяє віце-прем'єра правом на подібні кадрові призначення. Відповідно до закону «Про особливості управління об'єктами оборонно-промислового комплексу (ОПК)» і статутом концерну, гендиректор «Укроборонпрому» призначається президентом України за поданням прем'єр-міністра, а виняткове право звільнення і призначення співробітників держконцерну належить гендиректору компанії.

«Реформи в «Укроборонпромі» тільки починаються. Вони складні, комплексні для окремих осіб - дуже незручні», - підкреслив Абромавичус, заявивши про готовність команди довести їх до кінця.

Як повідомлялося, в кінці липня гендиректор «Укроборонпрому» повідомив про швидку зміну своєї посади, але зазначив, що сформована ним команда держконцерну продовжить роботу. «Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді», - сказав Абромавичус.

Він нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора тільки на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і завести нову команду. За його словами, за 11 місяців в «Укроборонпром» було заведено 70 професійних людей при штаті 260 чоловік, зокрема, замінені всі заступники гендиректора. Крім того були призначені майже 30 нових керівників найбільших підприємств.

Згідно з даними ЗМІ, раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну. Він уже очолював його в період з початку червня по кінець серпня 2019 року, коли Зеленський призначив його гендиректором «Укроборонпрому». Тоді Абромавичус зазначив, що це рішення було вимушеним, через що почалися негативні процеси, і він буде очолювати компанію до відбору нового керівника на конкурсі.