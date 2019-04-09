Нардеп радить Шуфричу підтримати закон про мову, щоб навчитися відмінювати прізвища колег



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Віце-спікер Сироїд наголосила Шуфричу, що жіночі прізвища в українській мові не відмінюються в різних відмінках

Шуфрич неправильно провідміняв прізвище депутата Вікторії Пташник

Заступник голови ВР Оксана Сироїд переконана, що законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» стане в пригоді Нестору Шуфричу (Опозиційний блок) для опанування правил відмінювання прізвищ.

Про це вона сказала після того, як Шуфрич неправильно провідміняв прізвище народного депутата Вікторії Пташник, повідомляє «Укрінформ».

Так, наполягаючи на розгляді своєї поправки, Шуфрич звернув увагу, що перед цим «поправка 1325 колеги Пташника врахована».

Реагуючи на помилку, сама Вікторія Пташник із залу вигукнула: «Я – вона».

Зрештою, звертаючись до Шуфрича, віце-спікер Сироїд резюмувала: «Хочу звернути увагу, що народний депутат Пташник - це жінка, особа жіночого роду, це вона. Жіночі прізвища не відмінюються в різних відмінках в українській мові. Якраз, думаю, закон про державну мову стане вам у пригоді: ви зможете опанувати відмінки».

Напередодні нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

Як повідомлялося, у першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.

У друге читання проекту закону парламентарії ввійшли 28 лютого. Голова ВР прогнозував, що розгляд поправок триватиме близько тижня. Однак депутати розглядають «мовний» законопроект уже третій тиждень поспіль.