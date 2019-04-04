Екс-міністр охорони здоров'я розповів, які аналізи потрібно здати Порошенку і Зеленському



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Маріхуана Фото: Reuters

Аналізи виявлять наявність наркотиків і алкоголю, якщо пройшов один тиждень від моменту вживання

Для того, щоби визначити наявність в організмі залишків наркотичних речовин і алкоголю, потрібно здати аналізи сечі і крові. Про це розповів «Главкому» колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій.

Він уточнив, що говорячи про аналіз крові мова іде про спеціальний аналіз на наявність наркотичних речовин. «Є ще спектральний аналіз крові, який також можуть проводити. Він дозволить виявити вміст конкретної хімічної речовини в біологічній рідині, якою є або сеча, або кров. Якщо пройшов один тиждень від вживання, то аналізи це покажуть», - розповів Мусій. Пан Мусій також наголосив на тому, що наразі учасники другого туру президентських виборів дали згоду тільки на проведення аналізів, а не оприлюднення їх результатів, яке може не відбутися без їхньої згоди.

Як відомо, Володимир Зеленський умовою проведення дебатів назвав здачу аналізів кандидатами у президенти на предмет наявності наркотичних речовин і алкоголю в організмі. Президент Петро Порошенко погодився на умову свого опонента, однак висловив бажання здавати аналізи на території НСК «Олімпійський», куди приїде 5 квітня о 9:00. Між тим Володимир Зеленський має намір здати аналізи у клініці «Євролаб» 5 квітня о 8:00.

Дебати між кандидатами в президенти, відповідно до Закону Про вибори президенти повинні відбутися в останню п'ятницю перед повторним голосуванням, а саме 19 квітня.