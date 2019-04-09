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    Суспільство

    Рада розглянула 62% поправок до «мовного» законопроекту

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    У першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року - Рада розглянула 62% поправок до «мовного» законопроекту
    У першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року

    Зазначається, що станом на 12:00 депутатами вже розглянуто 1294 поправки

    Верховна Рада у вівторок продовжує розглядати законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомляє «Укрінформ».

    Зазначається, що станом на 12:00 депутатами вже розглянуто 1294 поправки, що становить 62%.

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    «Наразі у роботі парламенту оголошено планову перерву тривалістю 30 хвилин», - йдеться у повідомленні.

    Напередодні нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

    Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

    Як повідомлялося, у першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

    Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.

    У друге читання проекту закону парламентарії ввійшли 28 лютого. Голова ВР прогнозував, що розгляд поправок триватиме близько тижня. Однак депутати розглядають «мовний» законопроект уже третій тиждень поспіль.

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