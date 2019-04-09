Рада розглянула 62% поправок до «мовного» законопроекту



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У першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року

Зазначається, що станом на 12:00 депутатами вже розглянуто 1294 поправки

Верховна Рада у вівторок продовжує розглядати законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що станом на 12:00 депутатами вже розглянуто 1294 поправки, що становить 62%.

«Наразі у роботі парламенту оголошено планову перерву тривалістю 30 хвилин», - йдеться у повідомленні.

Напередодні нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

Як повідомлялося, у першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.

У друге читання проекту закону парламентарії ввійшли 28 лютого. Голова ВР прогнозував, що розгляд поправок триватиме близько тижня. Однак депутати розглядають «мовний» законопроект уже третій тиждень поспіль.