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    Суспільство

    Наш головний обов’язок – нести скрізь історію України, історію наших героїв, – Зеленський

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    Зеленський сподівається, що правоохоронці досягнуть результатів у розслідуванні злочинів на війні - Наш головний обов’язок – нести скрізь історію України, історію наших героїв, – Зеленський
    Зеленський сподівається, що правоохоронці досягнуть результатів у розслідуванні злочинів на війні

    «Завдання української влади – зробити все можливе для того, щоб не забулося ім’я жодного героя, полеглого у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» – президент

    Президент Володимир Зеленський розраховує, що правоохоронні органи зможуть продемонструвати результат у розслідуванні в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на сході України.

    Про це глава держави заявив у Меморіальному комплексі Міністерства оборони після заходів зі вшанування пам’яті воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

    «Якою б гіркою не була правда, але правоохоронні органи повинні показати результат. Я знаю, що у Генеральній прокуратурі створений департамент війни (Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Будемо надіятись, що вони будуть крокувати в цьому напрямку вперед,» – зазначив Зеленський.

    Водночас Президент наголосив, що завдання української влади – зробити все можливе для того, щоб не забулося ім’я жодного героя, полеглого у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

    «Навряд чи ми можемо надіятись на те, що така рана... така рана на тілі історії України і така рана на серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І я вам чесно скажу, відверто: українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулась, щоб кожне ім’я ніхто не забув, і щороку ми розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії в Україні були, що такі герої в Україні були і є, які відають своє життя. Розказувати треба всім дітям. І мені здається, що це наш головний обов’язок – нести скрізь історію України, історію наших героїв,» – підкреслив Президент.

    Нагадаємо, що Київ вшановуватиме пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У Київській міській державній адміністрації затверджено план заходів із підготовки та відзначення у столиці Дня пам’яті захисників України.

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