  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Зеленський обіцяє аграріям пільгові кредити

    • Розсилка
    <p>&laquo;Владі й бізнесу потрібен діалог&raquo; &ndash; Зеленський</p> - Зеленський обіцяє аграріям пільгові кредити

    «Владі й бізнесу потрібен діалог» – Зеленський

    Фото пресслужба Банкової

    Глава держави каже про позики під 3-5% річних

    В ході робочої поїздки на Черкащину президент Володимир Зеленський не тільки призначив нового голову ОДА, а й зустрівся з представниками бізнесу регіону. Йшлося про проблеми підприємців області та шляхи їхнього розв’язання, повідомляє пресслужба Банкової.

    «Мені завжди хочеться мати живе, без репетицій, спілкування і живий діалог. Тому що чуєш людей і розумієш реальні проблеми. І точно правдиво можеш сказати, у чому готовий допомогти і що зможеш, де готовий підставити плече», – зазначив Зеленський.

    В ході розмови глава держави пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування агробізнесу.

    «Якщо йдеться про зрошувальну систему, можемо проговорити, щонайменше, з державними банками окремий формат кредитування. Наприклад, під 3-5%. Давайте пропозиції», – сказав він.

    Наприкінці зустрічі Зеленський підкреслив, що владі й бізнесу потрібен діалог. Тому попросив хоча б раз на місяць проводити зустріч з головою ОДА щодо поточних проблем. Також закликав звертатися до нього, якщо виникають труднощі, які не вирішуються без президента.

    Нагадаємо, у квітні 2020 року, Зеленський розповів про кредитні програми для бізнесу.

    Як повідомлялося, Зеленський має намір виконати умови ЄС для отримання другого траншу кредиту.

    ЄС Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ