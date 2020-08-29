Зеленський обіцяє аграріям пільгові кредити



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«Владі й бізнесу потрібен діалог» – Зеленський Фото пресслужба Банкової

Глава держави каже про позики під 3-5% річних

В ході робочої поїздки на Черкащину президент Володимир Зеленський не тільки призначив нового голову ОДА, а й зустрівся з представниками бізнесу регіону. Йшлося про проблеми підприємців області та шляхи їхнього розв’язання, повідомляє пресслужба Банкової.

«Мені завжди хочеться мати живе, без репетицій, спілкування і живий діалог. Тому що чуєш людей і розумієш реальні проблеми. І точно правдиво можеш сказати, у чому готовий допомогти і що зможеш, де готовий підставити плече», – зазначив Зеленський.

В ході розмови глава держави пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування агробізнесу.

«Якщо йдеться про зрошувальну систему, можемо проговорити, щонайменше, з державними банками окремий формат кредитування. Наприклад, під 3-5%. Давайте пропозиції», – сказав він.

Наприкінці зустрічі Зеленський підкреслив, що владі й бізнесу потрібен діалог. Тому попросив хоча б раз на місяць проводити зустріч з головою ОДА щодо поточних проблем. Також закликав звертатися до нього, якщо виникають труднощі, які не вирішуються без президента.

Нагадаємо, у квітні 2020 року, Зеленський розповів про кредитні програми для бізнесу.

Як повідомлялося, Зеленський має намір виконати умови ЄС для отримання другого траншу кредиту.