Зеленський обіцяє аграріям пільгові кредити
«Владі й бізнесу потрібен діалог» – Зеленський
Глава держави каже про позики під 3-5% річних
В ході робочої поїздки на Черкащину президент Володимир Зеленський не тільки призначив нового голову ОДА, а й зустрівся з представниками бізнесу регіону. Йшлося про проблеми підприємців області та шляхи їхнього розв’язання, повідомляє пресслужба Банкової.
«Мені завжди хочеться мати живе, без репетицій, спілкування і живий діалог. Тому що чуєш людей і розумієш реальні проблеми. І точно правдиво можеш сказати, у чому готовий допомогти і що зможеш, де готовий підставити плече», – зазначив Зеленський.
В ході розмови глава держави пообіцяв сприяти поліпшенню системи кредитування агробізнесу.
«Якщо йдеться про зрошувальну систему, можемо проговорити, щонайменше, з державними банками окремий формат кредитування. Наприклад, під 3-5%. Давайте пропозиції», – сказав він.
Наприкінці зустрічі Зеленський підкреслив, що владі й бізнесу потрібен діалог. Тому попросив хоча б раз на місяць проводити зустріч з головою ОДА щодо поточних проблем. Також закликав звертатися до нього, якщо виникають труднощі, які не вирішуються без президента.
Нагадаємо, у квітні 2020 року, Зеленський розповів про кредитні програми для бізнесу.
Як повідомлялося, Зеленський має намір виконати умови ЄС для отримання другого траншу кредиту.