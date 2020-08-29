  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Командування об’єднаних сил ЗСУ вшанувало пам’ять загиблих захисників України

    • Розсилка
    Офіцери Командування об&rsquo;єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам&rsquo;яті загиблих за Україну - Командування об’єднаних сил ЗСУ вшанувало пам’ять загиблих захисників України
    Офіцери Командування об’єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну

    Сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни

    У День пам’яті захисників України, 29 серпня, офіцери Командування об’єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Про це повідомили у пресцентрі Командування об’єднаних сил ЗС України.

    «Ми пам’ятаємо кожного українського воїна, який віддав життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави», – сказав генерал-лейтенант Наєв.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Командування об’єднаних сил ЗСУ вшанувало пам’ять загиблих захисників України
    Командування об’єднаних сил ЗСУ вшанувало пам’ять загиблих захисників України

    «Схилимо голову перед кожним українським воїном, який віддав життя, самовіддано обороняючи нашу землю», – додали у пресцентрі.

    Стіна пам’яті полеглих за Україну – стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської неподалік Михайлівської площі. На ній розміщено металеві конструкції зі світлинами та коротким життєписом військовослужбовців та представників українських силових структур, українських добровольців, волонтерів, які загинули, захищаючи Україну під час російсько-української війни.
    20_facebook_-_google_chrome

    Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

    ЗСУ незалежність Сергій Наєв квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ