Командування об’єднаних сил ЗСУ вшанувало пам’ять загиблих захисників України
Сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни
У День пам’яті захисників України, 29 серпня, офіцери Командування об’єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Про це повідомили у пресцентрі Командування об’єднаних сил ЗС України.
«Ми пам’ятаємо кожного українського воїна, який віддав життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави», – сказав генерал-лейтенант Наєв.
«Схилимо голову перед кожним українським воїном, який віддав життя, самовіддано обороняючи нашу землю», – додали у пресцентрі.
Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.