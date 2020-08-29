Командування об’єднаних сил ЗСУ вшанувало пам’ять загиблих захисників України



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Офіцери Командування об’єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну

Сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни

У День пам’яті захисників України, 29 серпня, офіцери Командування об’єднаних сил ЗСУ на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Про це повідомили у пресцентрі Командування об’єднаних сил ЗС України.

«Ми пам’ятаємо кожного українського воїна, який віддав життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави», – сказав генерал-лейтенант Наєв.

«Схилимо голову перед кожним українським воїном, який віддав життя, самовіддано обороняючи нашу землю», – додали у пресцентрі.

Стіна пам’яті полеглих за Україну – стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської неподалік Михайлівської площі. На ній розміщено металеві конструкції зі світлинами та коротким життєписом військовослужбовців та представників українських силових структур, українських добровольців, волонтерів, які загинули, захищаючи Україну під час російсько-української війни.

Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.