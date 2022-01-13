Мова насолоди: як правильно говорити про секс українською

Бєльська: «Зробіть це грою. Нехай разом із новою мовою до вас завітає нове задоволення»

Мистецтвознавиця та дружина шоумена і письменника Антіна Мухарського Єлизавета Бєльська закликала переходити на українську в інтимному спілкуванні. Бєльська вважає, що українська має стати мовою насолоди, тоді людям не захочеться змінювати її й поза ліжком.

«Наповніть рідну мову гарними асоціаціями, думками, ідеями, спогадами: романтичними, еротичними, сороміцькими. Нехай українська стане мовою насолоди. Тоді вам не захочеться змінювати її й поза ліжком. Розкажіть своїй половинці про те, які пестощі вам подобаються і що б ви хотіли зробити в ліжку, на килимі чи перед дзеркалом. Навіть якщо ви ніколи не робили чи не казали цього іншою мовою. Зробіть це грою. Нехай разом із новою мовою до вас завітає нове задоволення», – написала Бєльська у Facebook.

А для того, щоб кохатися українською було легше, мистецтвознавиця пропонує словничок інтимної лексики, а також закликає вигадати власну мову любові.

«Те, що ви робитимете, зветься неймовірно красивим словом Кохатися. Ще можна сказати займатися любов’ю, гратися, теребунькатися.

Також варто не плутати слова: ложе – ліжко, на якому ви здійснюєте акт любові; ложа — зона в театрі, де краще цього не робити; лоджія – засклене приміщення, схоже на балкон, де теж можна влаштувати шлюбні ігри.

І ще питомо українські слова: горілиць – коли лежать обличчям догори; долілиць – обличчям донизу, так зручніше для масажу; обіруч розминати тіло – означає обома руками.

Те, що, так би мовити, унаочнює прихильність чоловіка до жінки, можна назвати так: прутень, стовбур, кінь чи коник, горобчик, піструн, смолоскип.

Місце, якого прагне прутень, що рветься до бою, я б назвала розкішницею, дірочкою, щілинкою, ніркою, ополонкою або маракуєю.

Жіночі розкоші можна назвати персами, декольте – персограєм, а про жінку, яка зняла верх від купальника, – сказати, що вона голіциць», – пропонує Бєльська.

До слова, у Львові чоловік викликав поліцейських через те, що дружина відмовилася займатися з ним сексом.