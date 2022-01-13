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    Мова насолоди: як правильно говорити про секс українською

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    Мова насолоди: як правильно говорити про секс українською

    Бєльська: «Зробіть це грою. Нехай разом із новою мовою до вас завітає нове задоволення»

    Мистецтвознавиця та дружина шоумена і письменника Антіна Мухарського Єлизавета Бєльська закликала переходити на українську в інтимному спілкуванні. Бєльська вважає, що українська має стати мовою насолоди, тоді людям не захочеться змінювати її й поза ліжком.

    «Наповніть рідну мову гарними асоціаціями, думками, ідеями, спогадами: романтичними, еротичними, сороміцькими. Нехай українська стане мовою насолоди. Тоді вам не захочеться змінювати її й поза ліжком. Розкажіть своїй половинці про те, які пестощі вам подобаються і що б ви хотіли зробити в ліжку, на килимі чи перед дзеркалом. Навіть якщо ви ніколи не робили чи не казали цього іншою мовою. Зробіть це грою. Нехай разом із новою мовою до вас завітає нове задоволення», – написала Бєльська у Facebook.

    А для того, щоб кохатися українською було легше, мистецтвознавиця пропонує словничок інтимної лексики, а також закликає вигадати власну мову любові.

    «Те, що ви робитимете, зветься неймовірно красивим словом Кохатися. Ще можна сказати займатися любов’ю, гратися, теребунькатися.

    Також варто не плутати слова: ложе – ліжко, на якому ви здійснюєте акт любові; ложа — зона в театрі, де краще цього не робити; лоджія – засклене приміщення, схоже на балкон, де теж можна влаштувати шлюбні ігри.

    І ще питомо українські слова: горілиць – коли лежать обличчям догори; долілиць – обличчям донизу, так зручніше для масажу; обіруч розминати тіло – означає обома руками.

    Те, що, так би мовити, унаочнює прихильність чоловіка до жінки, можна назвати так: прутень, стовбур, кінь чи коник, горобчик, піструн, смолоскип.

    Місце, якого прагне прутень, що рветься до бою, я б назвала розкішницею, дірочкою, щілинкою, ніркою, ополонкою або маракуєю.

    Жіночі розкоші можна назвати персами, декольте – персограєм, а про жінку, яка зняла верх від купальника, – сказати, що вона голіциць», – пропонує Бєльська.

    До слова, у Львові чоловік викликав поліцейських через те, що дружина відмовилася займатися з ним сексом.

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    Теги: чоловік дружина словник інтим ліжко
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    Мова насолоди: як правильно говорити про секс українською