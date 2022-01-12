Вчені знайшли нові гени, пов'язані з ожирінням

Від зайвої ваги та ожиріння помирає близько 4 млн людей на рік

Вчені взяли зразки крові майже 9000 чоловік та проаналізували у них рівні 722 метаболітів, що контролюють основні фізіологічні процеси

Генетики із Королівського коледжу Лондона виявили понад 70 областей геному, пов'язаних із ожирінням. Про це вони розповіли у статті у журналі Metabolites.

Вчені взяли зразки крові майже 9000 чоловік та проаналізували у них рівні 722 метаболітів, що контролюють основні фізіологічні процеси. На рівень метаболітів можуть впливати харчування, ліки та мікробіом кишечника. Однак те, як організм розщеплює їжу, багато в чому залежить від генетики людини.

Секвенувавши також геноми добровольців, команда виявила 202 унікальні геномні регіони, варіації яких пов'язані з рівнем 478 різних метаболітів. До них увійшли 74 геномні регіони, про які не повідомлялося в попередніх роботах.

«Ці результати можуть мати безліч практичних застосувань, – зазначають дослідники. — Метаболізм людини є основою великої кількості різних захворювань та областей людського здоров'я. Наші результати можуть бути корисними у розумінні деяких хвороб. Деякі з вивчених метаболітів пов'язані з індексом маси тіла і можуть дати нам уявлення про ожиріння. Це лише перші кроки, але в майбутньому ці результати можуть дозволити розробити підходи до здорової ваги, що враховують генетичний профіль людини».

Від зайвої ваги та ожиріння помирає близько 4 млн людей на рік, нагадують дослідники. Більш досконалі підходи до боротьби з ним дозволять зберегти здоров'я та життя багатьом із них.

Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

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