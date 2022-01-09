У Чернівцях пів ночі вили сирени: поліція назвала причину

Поліція спіймала хулігана, який був дуже п'яний

У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, який уночі включав сирени системи оповіщення та налякав жителів міста. Як з’ясувалося, чоловік був добряче на підпитку, пише «Молодий буковинець».

Патрульні склали на хулігана адміністративні матеріали за статтями про:

розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді;

порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях.

Раніше повідомлялося, що учора жителів Чернівців пів ночі лякали гучною сиреною. Упродовж вечора до правоохоронців та на місцеву гарячу лінію аварійно-диспетчерської служби 1580 надійшли десятки повідомлень від мешканців зі скаргами на гучне звучання сирени.

Звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі у FМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення в мережі Т2 і прослухати повідомлення.



На різні випадки є підготовлені варіанти повідомлень щодо можливих надзвичайних ситуацій. Також у повідомленні має бути зазначено місце та час надзвичайної ситуації, територію (райони, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє у зони ураження, й порядок дій. Після повідомлення необхідно діяти без паніки та виконувати отримані вказівки.



Нагадаємо, 29 грудня у Києві тривала перевірка готовності територіальної системи оповіщення, однак, щоб не налякати людей, електричні сирени не вмикалися.

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