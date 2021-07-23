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    Льв'янин викликав поліцію, бо дружина відмовила в інтимі

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    Поліція мусить виїздити на такі виклики - Льв'янин викликав поліцію, бо дружина відмовила в інтимі
    Поліція мусить виїздити на такі виклики

    Він поскаржився, що боїться наближатися до жінки та попросив прислати йому «дві високі Поліни»

    У Львові чоловік викликав поліцейських через те, що дружина відмовилася займатися з ним сексом. При цьому він попросив правоохоронців «надіслати дві високі Поліни». Про це повідомила прессекретарка патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій на своїй сторінці в Facebook.

    44-річний житель Сихівського району Львова вночі кілька разів дзвонив на лінію 102 з проханням прислати до нього поліцію.

    «Заявника пограбувала жінка – краде любов, відмовляється займатися сексом, заявник боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили в сексуальному домаганні, просить направити дві високі Поліни розповіла вона про один з викликів, який надійшов до патрульних.

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    Фото Катерина Рибій/Facebook

    Рибій зазначила, що коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили, що заявник був у стані алкогольного сп'яніння. Його дружини в квартирі не було. На чоловіка склали адмінматеріали за куріння в під'їзді і за помилковий виклик.

    «Поліна розшифровується, як Поліція проти насильства», – нагадала прессекретарка.

    Чоловік раніше уже мав адмінматеріал за помилковий виклик на початку року.

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    Теги: поліція жінка чоловік дружина
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    Льв'янин викликав поліцію, бо дружина відмовила в інтимі