Льв'янин викликав поліцію, бо дружина відмовила в інтимі

Він поскаржився, що боїться наближатися до жінки та попросив прислати йому «дві високі Поліни»

У Львові чоловік викликав поліцейських через те, що дружина відмовилася займатися з ним сексом. При цьому він попросив правоохоронців «надіслати дві високі Поліни». Про це повідомила прессекретарка патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій на своїй сторінці в Facebook.

44-річний житель Сихівського району Львова вночі кілька разів дзвонив на лінію 102 з проханням прислати до нього поліцію.

«Заявника пограбувала жінка – краде любов, відмовляється займатися сексом, заявник боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили в сексуальному домаганні, просить направити дві високі Поліни розповіла вона про один з викликів, який надійшов до патрульних.

Фото Катерина Рибій/Facebook

Рибій зазначила, що коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили, що заявник був у стані алкогольного сп'яніння. Його дружини в квартирі не було. На чоловіка склали адмінматеріали за куріння в під'їзді і за помилковий виклик.

«Поліна розшифровується, як Поліція проти насильства», – нагадала прессекретарка.

Чоловік раніше уже мав адмінматеріал за помилковий виклик на початку року.

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