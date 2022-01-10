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    Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)

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    Марина Філатова професійно займається альпінізмом - Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)
    Марина Філатова професійно займається альпінізмом
    Марина Філатова/Instagram

    Через негоду виліт на контитент постійно відкладається

    Дружина міського голови Дніпра Бориса Флатова Марина на шляху в Антарктиду застрягла на островах Марта та Магдалени біля берегів Чилі. Про це Марина Філатова написала в Instagram.

    Жінка, яка є професійною альпіністкою, не може дістатися Антарктиди через погані погодні умови. Виліт на контитент постійно відкладається.

    «Ми не сумуємо і гаємо час на краю землі», – написала Флатова.

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    Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)
    Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)
    Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)
    Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)

    Вона оприлюднила світлини із пінгвінами та іншими птахами та тваринами, які мешкають на островах.

    Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував 5,5 млн грн, які призначаються його дружині.

    До слова, мер Дніпра Борис Філатов, який нещодавно став доктором політичних наук, був спантеличений подарунком, який йому вручили.

    Теги: Борис Філатов мер жінка дружина Instagram Чилі
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    Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)