Дружина Філатова на шляху до Антарктиди застрягла на острові з пінгвінами (фото)

Через негоду виліт на контитент постійно відкладається

Дружина міського голови Дніпра Бориса Флатова Марина на шляху в Антарктиду застрягла на островах Марта та Магдалени біля берегів Чилі. Про це Марина Філатова написала в Instagram.

Жінка, яка є професійною альпіністкою, не може дістатися Антарктиди через погані погодні умови. Виліт на контитент постійно відкладається.

«Ми не сумуємо і гаємо час на краю землі», – написала Флатова.

Вона оприлюднила світлини із пінгвінами та іншими птахами та тваринами, які мешкають на островах.

Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував 5,5 млн грн, які призначаються його дружині.

До слова, мер Дніпра Борис Філатов, який нещодавно став доктором політичних наук, був спантеличений подарунком, який йому вручили.