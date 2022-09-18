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Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода

Надія Клочко
glavcom.ua
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода
У місті Буринь наразі працюють рятувальники ДСНС
фото: Дмитро Живицький

Негода наробила шкоди у місті Буринь на Сумщині

На Сумщині – надзвичайні погодні умови. Стихія повалила дерева та позривала дахи будівель. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сумщина, Буринь. Надзвичайні погодні умови! Зруйновані будинки і зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева», – розповів він.

Живицький також зазначив, що частина громади лишилася без електроенергії.

«На місці працюють рятувальники ДСНС, надав доручення якнайшвидше, використовуючи матеріальний резерв громади та, за потреби, області, накрити будинки. Також відпрацьовуємо питання евакуації мешканців з департаментом цивільного захисту Сумської ОВА», – додав посадовець.

Очільник Сумської ОВА також обіцяє оприлюднити подробиці про наслідки стихії згодом.

Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода фото 1
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода фото 2
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода фото 3
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода фото 4

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. На Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

Додамо, що за прогнозами синоптиків, на понеділок, 19 вересня, в Україні буде оголошено штормове попередження. Практично по всій території країни очікується сильний вітер.

Теги: стихійні лиха Сумщина негода

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