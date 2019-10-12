Новими ведучими на відновленому телеканалі «Київська Русь» будуть кремлівські пропагандисти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеканал позиціонує себе як сімейний і просвітницький

1 жовтня в Україні відновив кабельне мовлення телеканал «Київська Русь», який раніше пов’язували з лідером політичної партії «Держава», меценатом РПЦвУ (раніше УПЦ МП) Геннадієм Васильєвим. Він вибув з активної політики і кому зараз належить телеканал – неясно.

Про це пише портал «Релігія в Україні».

Телеканал не функціонував близько десяти років, а тепер позиціонує себе як сімейний і просвітницький канал, який «пропагує традиційні цінності слов’янської православної цивілізації».

«Судячи з того, що ведучими і гостями телеканалу є переважно проросійські журналісти і діячі, повністю або частково опозиційні минулій та чинній українській владі, компетентність і врівноваженість телеканалу стоїть під питанням», – йдеться в публікації.

Зокрема, ведучими телеканалу будуть відомий за списками пропагандистських проектів Кремля блогер Дмитро Скворцов і публіцист Ян Таксюр – обидва співзасновники в Києві «Російського клубу», який в своєму маніфесті «визнає тимчасовий статус держави Україна».

І Таксюр, і Скворцов, є радикалами навіть всередині РПЦвУ (раніше УПЦ МП) – раніше вони закликали «повернути церкві в Україні колишній статус екзархату», а «УПЦ, яка впала в єресь, скасувати зовсім».

Телеканал вже анонсував зустрічі з радянським істориком, академіком Петром Толочко, а також з діячами дрібніше – українсько-російським журналістом Ігорем Гужвою, політологом Русланом Бортником, колишнім радником депутата-втікача Вадима Колесніченка та його заступником з організації «Російськомовна Україна».

Шеф-редактором і редакторами телеканалу названі Олена Вавілова, Людмила Денисенко та Роман Бараш – автори тижневика «2000», заснованого Сергієм Кичигиним.

Як повідомлялося, Грецька церква визнала Православну церкву України.

Нагадаємо, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.