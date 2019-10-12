Грецька церква визнала Православну церкву України



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Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній

На священному синоді Елладська церква визнала незалежність Української

Під час засідання священного синоду Грецької церкви 12 жовтня було визнано самостійність Православної церкви України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

За словами предстоятеля ПЦУ, у Греції на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію Вселенського Патріархату. Відтепер церкви офіційно можуть взаємодіяти.

«Вдячний моєму брату у Христі, Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними Автокефальними Церквами в усіх сферах», – написав митрополит.

Нагадаємо, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.