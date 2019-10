Про визнання української церкви грецькими братами-архієреями

Вдячний моєму брату у Христі, Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними Автокефальними Церквами в усіх сферах.

Грецію і Україну, два наших народи пов‘язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між Помісними Церквами Греції та України — ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця!

Вірю, що в недалекому майбутньому матиму радість відвідати близькі моєму серцю Афіни та особисто передати наші почуття любові й поваги Блаженнійшому Архієпископу Ієроніму, братам ієрархам і всій повноті Церкви Греції.

Ευχαριστώ τον εν Χριστώ Αδελφό μου, τον Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, και όλους τους Ιεράρχες, οι οποίοι σήμερα, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, υποστήριξαν τη θέση και ακολούθησαν τις κανονικές και ιστορικές αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανοίγοντας το δρόμο για την πλήρη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο Τοπικές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες μας, σε όλα τα επίπεδα.

Την Ελλάδα και την Ουκρανία, τους δύο Λαούς μας, συνδέουν λαμπρές σελίδες ιστορίας, φιλίας και συνεργασίας. Η καθιέρωση μιας πλήρους ευχαριστιακής ενότητας και επίσημης σχέσης μεταξύ των Τοπικών Εκκλησιών της Ελλάδας και της Ουκρανίας αποτελεί μία ακόμη σελίδα που θα μνημειωθεί για πάντα στην ιστορία μας και στις καρδιές μας!

Πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα έχω την χαρά να επισκεφθώ την Αθήνα, όσους βρίσκονται μέσα στην καρδιά μου, και να εκφράσω προσωπικά τα αισθήματα αγάπης και σεβασμού μας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τους Αδελφούς Ιεράρχες και το πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

I am grateful to my Brother in Christ, His Beatitude Ieronymos, Archbishop of Athens and all Greece, President of the Holy Synod of the Church of Greece, and Brother Hierarchs of the Council of Hierarchs, for today determining to support and follow the canonical and historical decisions of the Ecumenical Patriarchate, opening the possibility of full interaction between our two Local Autocephalous Churches in all spheres.

The histories of our two ancient nations, Greece and Ukraine, include many shared pages of friendship and cooperation. The establishment of full Eucharistic unity and official relations between the Local Churches of Greece and Ukraine is a new page that will forever be bound in our history and in our hearts.

I hope that in the near future I will have the pleasure of visiting Athens, close to my heart, and personally conveying our feelings of love and respect to His Beatitude Archbishop Ieronymos, Brother Hierarchs, and the entire Church of Greece.