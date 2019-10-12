За рішенням суду Богдан повернувся у списки партії Порошенка



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Андрій Богдан Фото: Володимир Гонтар/ЕРА

У 2014 році Андрій Богдан був соратником нинішнього опонента

Глава Офісу президента Андрій Богдан з принципу вирішив довести, що його незаконно свого часу виключили з виборчого списку БПП. Окружний адміністративний суд Києва погодився з його аргументами.

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення Центральної виборчої комісії, яка в 2016 році виключила нинішнього главу Офісу президента Андрія Богдана з списку партії Блок Петра Порошенка. Це випливає з відповідного рішення суду, повідомляє Дзеркало тижня.

Повідомляється, що на виборах у Верховну раду в 2014 році Андрій Богдан балотувався за партійними списками БПП під номером 74. Тоді в Раду пройшли 64 людини за списками БПП.

У березні 2016 року був прийнятий закон, що дозволяє лідерам партій виключати кандидатів у депутати з виборчих списків вже після виборів. Через місяць БПП виключили Богдана зі списку як людину, яка не бере участь у партійній діяльності. ЦВК прийняла відповідну постанову.

Конституційний суд скасував відповідний закон, і Богдан зажадав від ЦВК відновити його в партійному списку. Комісія відмовила у задоволенні вимог Богдана, пославшись на відсутність необхідного механізму.

Андрій Богдан подав в Окружний адмінсуд заяву в 2018 році. 7 жовтня 2019 року суд постановив визнати незаконним і скасувати постанову ЦВК, а також визнати протиправною бездіяльність комісії в частині відновлення його в списку БПП.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан провів зустріч з послами країн «Великої сімки», акредитованими в Україні.