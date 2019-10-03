Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій



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У ПЦУ відзначили, що «поступово, але впевнено наша церковна родина збільшується та міцнішає»

Минулого місця до ПЦУ приєдналося ще чотири релігійні громади

Впродовж вересня чотири релігійні громади завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

«Чотири релігійні громади на Сумщині, Закарпатті, Рівненщині та Вінниччині впродовж минулого місяця завершили офіційний процес приєднання до Православної церкви України. Тож поступово, але впевнено наша церковна родина збільшується та міцнішає», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні ПЦУ нараховує 7 000 парафій.

«Вдячні нашим вірянам за довіру та утвердження надії в об’єднання усього українського православ’я. Наша Церква відкрита для всіх», - наголосили в Православній церкві України.

До слова, 1 жовтня парафіяни села Бужанка Лиснянського району Черкаської області отримали юридичне підтвердження свого приєднання до Православної церкви України.

Раніше делегація Православної церкви України з благословіння Блаженнійшого Митрополита Епіфанія здійснила візит до Митрополії Лангади (Грецька Республіка), де співслужила ієрархам трьох Помісних церков.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання ПЦУ автокефалії та надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання.