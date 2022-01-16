Очікується незначне похолодання: прогноз погоди на 16 січня в Україні

Сніг прогнозують тільки на Сході

В Україні у неділю, 16 січня, у більшості регіонів очікується невелике похолодання. На території всієї країни прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря вдень триматиметься в межах -1...+3 градусів, а вночі опуститься до -6.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря опуститься до -1...+3 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2...-6.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+1 градуса, вночі мінімальна температура повітря становитиме -4.

На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Вночі буде -1...-5.

На Півдні денна температура становитиме 0...+2 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2...-7.

У Києві буде хмарно, очікують сніг з дощем. Температура повітря досягне +1...+3. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0...-3 градусів.