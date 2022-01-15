В Україну йдуть «хрещенські» морози

Похолодання буде не надто сильним

Синоптики повідомили, коли чекати на зниження температури

Після відлиги в Україну знову прийде похолодання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Найближче суттєвіше похолодання (хоча й не сильне) очікується 17-19 січня», – написала вона.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 17-18 січня температура почне знижуватися на заході та сході країни.

Вночі у Карпатському регіоні та в східних областях очікується 7-12°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

19 січня, на Водохреще, стане холодніше майже на всій території країни – вночі 4-10° морозу, вдень 2-7°С морозу.

Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

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