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    В Україну йдуть «хрещенські» морози

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    Похолодання буде не надто сильним - В Україну йдуть «хрещенські» морози
    Похолодання буде не надто сильним
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Синоптики повідомили, коли чекати на зниження температури

    Після відлиги в Україну знову прийде похолодання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

    «Найближче суттєвіше похолодання (хоча й не сильне) очікується 17-19 січня», – написала вона.

    Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що 17-18 січня температура почне знижуватися на заході та сході країни.

    Вночі у Карпатському регіоні та в східних областях очікується 7-12°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

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    19 січня, на Водохреще, стане холодніше майже на всій території країни – вночі 4-10° морозу, вдень 2-7°С морозу.

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    Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

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    Теги: прогноз погоди Facebook Наталка Діденко
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    В Україну йдуть «хрещенські» морози