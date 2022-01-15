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    Сильний вітер та морози: прогноз погоди в Україні на 15 січня

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    Україну накриє штормовий вітер - Сильний вітер та морози: прогноз погоди в Україні на 15 січня
    Україну накриє штормовий вітер
    фото з відкритих джерел

    Від вітру прохолода стане більш відчутною

    В Україні у суботу, 15 січня, буде доволі вітряно та прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Однак вдень у східних та північно-східних областях очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вдень триматиметься в межах -3..+2 градуси, а вночі опуститься до -4.

    У західних областях буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вдень температура повітря опуститься до 0...+3 градусів, а вночі температура повітря у всіх західних регіонах опуститься до -1...-3.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів і вдень, і вночі покажуть -1...+1.

    На Сході України очікується мокрий сніг. Температура вдень становитиме від 0 до +2 градусів. Вночі буде -2...0.

    На Півдні буде найтепліше. Денна температура становитиме +2...+4 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1...+1.

    У Києві буде хмарно, йтиме невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря досягне 0...+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0...-2 градусів.

    Як відомо, 14 січня столицю накрила буря, пориви вітру сягають 25 м/с.

    Ураганний вітер вже наробив збитків у Києві. Зокрема, на вулиці Олени Пчілки в Дарницькому районі столиці поривом вітру вирвало рекламний щит, який розбив лобове скло в автівці.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    Сильний вітер та морози: прогноз погоди в Україні на 15 січня