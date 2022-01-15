Витік аміаку в Горлівці: в ОРДО визнали інформацію української розвідки

Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави

В ОРДО визнали інформацію української розвідки щодо витоку аміаку на території хімічного концерну «Стирол» на території непідконтрольної Україні Горлівки, повідомляє Телеграм-канал «Донбаський кейс».

Нагадаємо, на окуповану Горлівку Донецької області доставлено ємності, із яких через порушення герметичності відбувається витік у повітря хімікатів.

«Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. Хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави. За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ «Концерн Стирол» доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії.

За словами автора видання, інформація української військової розвідки, опублікована на своїй сторінці у Фейсбуку, здається «нецікавою і цілком можливо достовірною».

«І саме через це ми підозрюємо, що подія справді мала місце, а «влада» Горлівки та «ДНР» цей факт намагаються приховати», – стверджується в пабліку.

І незважаючи на те, що аміак за ступенем впливу на організм відноситься до малонебезпечних речовин (4-й клас небезпеки), це не означає, що він нешкідливий, тому коментарі та пояснення від «влад республіки» все ж таки хотілося б почути, пише «Донбаський кейс».

Зазначимо, американські військові вказали Україні на вразливість російської армії.

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