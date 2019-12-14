Очільник Луганської ОДА запевняє, що у Золотому, звідки відійшли українські війська, безпечно



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Сергій Гайдай впевнений, що закінчення війни на Донбасі «залежить від однієї людини, від Путіна»

«Я багато разів спілкувався з президентом. Він не хоче здавати нічого», - каже очільник області

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю «Главкому» сказав, що сепаратисти у Золоте, звідки відійшла українська армія, не заходять.

«У Золотому є патрулі, там безпечно. Я сам там буваю, і перед Новим роком там буду, дітям щось подарую, техніку до школи привезу, колонку з мікшерами», - розповів керівники Луганської ОДА.

Щодо відкриття нових контрольно – пропускних пунктів на в’їзд і виїзд, то Гайдай впевнений, що «все залежить від однієї людини, від Путіна».

«Давайте говорити про розведення. Я багато разів спілкувався з президентом. Він не хоче здавати нічого, але давайте говорити відверто, військовим способом, думаю, за два-три дні ми зможемо зачистити і Донецьк, і Луганськ. Втрати будуть, але це реальне завдання. А далі що?», - запитав посадовець і нагадав про те, з чого почалася війна у Грузії у 2008 році.

Гайдай вважає, що «війна почалася з провокації і на провокацію відповіли». «Так само буде в нас», - запевняє голова ОДА.

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