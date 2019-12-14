  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Очільник Луганської ОДА запевняє, що у Золотому, звідки відійшли українські війська, безпечно

    • Розсилка
    Сергій Гайдай&nbsp;впевнений, що закінчення війни на Донбасі &laquo;залежить від однієї людини, від Путіна&raquo; - Очільник Луганської ОДА запевняє, що у Золотому, звідки відійшли українські війська, безпечно
    Сергій Гайдай впевнений, що закінчення війни на Донбасі «залежить від однієї людини, від Путіна»

    «Я багато разів спілкувався з президентом. Він не хоче здавати нічого», - каже очільник області

    Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю «Главкому» сказав, що сепаратисти у Золоте, звідки відійшла українська армія, не заходять.

    «У Золотому є патрулі, там безпечно. Я сам там буваю, і перед Новим роком там буду, дітям щось подарую, техніку до школи привезу, колонку з мікшерами», - розповів керівники Луганської ОДА.

    Щодо відкриття нових контрольно – пропускних пунктів на в’їзд і виїзд, то Гайдай впевнений, що «все залежить від однієї людини, від Путіна».

    «Давайте говорити про розведення. Я багато разів спілкувався з президентом. Він не хоче здавати нічого, але давайте говорити відверто, військовим способом, думаю, за два-три дні ми зможемо зачистити і Донецьк, і Луганськ. Втрати будуть, але це реальне завдання. А далі що?», - запитав посадовець і нагадав про те, з чого почалася війна у Грузії у 2008 році.

    Гайдай вважає, що «війна почалася з провокації і на провокацію відповіли». «Так само буде в нас», - запевняє голова ОДА.

    Більше читайте тут:

    Луганщина армія війна Донецьк розведення військ на Донбасі Луганськ Сергій Гайдай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ