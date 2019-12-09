ЗМІ: учасники «нормандського саміту» не домовилися про розведення сил на Донбасі



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Наразі лідери зібралися на спільну робочу вечерю у форматі «четвірки», під час якої мають узгодити спільне рішення

Офіційних коментарів сторін щодо розведення поки що не було

На саміті Нормандської четвірки в Парижі не вдалося узгодити подальше розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомляє російське видання «Комерсант».

За інформацією видання, причиною цього стала начебто позиція Києва.

«Українська сторона заявила, що не зможе забезпечити відведення своїх військових», - пише росЗМІ,

Офіційних коментарів сторін поки що не було.

Зазначимо, що близько 21:00 у Парижі перервалася зустріч Нормандської четвірки та розпочалися перші особисті перемовини Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що двосторонні переговори віч-на-віч між президентом РФ Путіним і главою української держави Володимиром Зеленським відбуватиметься у присутності двох членів делегації з обох сторін.

Двостороння зустріч президентів України та Росії, що понад годину тривала у Єлисейському палаці, вже завершилася. Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели перемовини тет-а-тет, які тривали менше півгодини.

Наразі лідери зібралися на спільну робочу вечерю у форматі «четвірки», під час якої мають узгодити спільне рішення.