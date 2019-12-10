  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Чехи планують модернізувати шахти на Луганщині – новий очільник ОДА

    • Розсилка
    Сергій Гайдай розповів, що інвестори хочуть модернізувати Сєверодонецьку ТЕЦ, щоб вона працювала на газовому вугіллі, яке видобувається у нас - Чехи планують модернізувати шахти на Луганщині – новий очільник ОДА
    Сергій Гайдай розповів, що інвестори хочуть модернізувати Сєверодонецьку ТЕЦ, щоб вона працювала на газовому вугіллі, яке видобувається у нас

    Інвесторів є багато, найголовніше – вирішити питання з держгарантіями - Гайдай

    Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай стверджує, що інвестори готові вкладати гроші у розвиток прифронтової області, проте всі вони хочуть держгарантій для своїх коштів. Про це посадовець розповів в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гайдая, чехи планують модернізувати вугільні шахти і зробити автоматизацію залізничних переїздів.

    «Є проєкти з фінансування модернізації Сєверодонецької ТЕЦ, щоб поставити нові котли, які будуть працювати на газовому вугіллі. Саме на тому, що видобувають у нас», - говорить голова ОДА.

    Також, за словами посадовця, китайців цікавить побудова нового залізничного депо і залізничної колії.

    «Є інвестори, які планують зайти в будівництво споруд для очистки води і водопроводу. Інвесторів є багато, зараз найголовніше – вирішити питання, як забезпечити держгарантію їхнім інвестиціям. Є три варіанти: перший – документ, який підготує Кабмін, другий – держгарантія на рівні державного «Укрексімбанку», третій зараз розглядаємо разом з Мінфіном. Мова про те, щоби закласти в бюджет статтю про фінансування страхування іноземних інвестицій. Інвестори до нас заходять, в принципі, на хороших умовах – 80% - фінансування від інвестора і 20% від держави», - розповів Гайдай.

    Більше читайте:

    Кабмін Луганщина бюджет гроші будівництво ТЕЦ фінансування страхування Сергій Гайдай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ