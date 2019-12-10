Чехи планують модернізувати шахти на Луганщині – новий очільник ОДА



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Сергій Гайдай розповів, що інвестори хочуть модернізувати Сєверодонецьку ТЕЦ, щоб вона працювала на газовому вугіллі, яке видобувається у нас

Інвесторів є багато, найголовніше – вирішити питання з держгарантіями - Гайдай

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай стверджує, що інвестори готові вкладати гроші у розвиток прифронтової області, проте всі вони хочуть держгарантій для своїх коштів. Про це посадовець розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Гайдая, чехи планують модернізувати вугільні шахти і зробити автоматизацію залізничних переїздів.

«Є проєкти з фінансування модернізації Сєверодонецької ТЕЦ, щоб поставити нові котли, які будуть працювати на газовому вугіллі. Саме на тому, що видобувають у нас», - говорить голова ОДА.

Також, за словами посадовця, китайців цікавить побудова нового залізничного депо і залізничної колії.

«Є інвестори, які планують зайти в будівництво споруд для очистки води і водопроводу. Інвесторів є багато, зараз найголовніше – вирішити питання, як забезпечити держгарантію їхнім інвестиціям. Є три варіанти: перший – документ, який підготує Кабмін, другий – держгарантія на рівні державного «Укрексімбанку», третій зараз розглядаємо разом з Мінфіном. Мова про те, щоби закласти в бюджет статтю про фінансування страхування іноземних інвестицій. Інвестори до нас заходять, в принципі, на хороших умовах – 80% - фінансування від інвестора і 20% від держави», - розповів Гайдай.

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