  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Оголошено перший рівень небезпеки: прогноз погоди на 15 липня
рус
    Суспільство

    Оголошено перший рівень небезпеки: прогноз погоди на 15 липня

    П'ятниця, 15 липня, в Україні буде переважно дощовою - Оголошено перший рівень небезпеки: прогноз погоди на 15 липня
    П'ятниця, 15 липня, в Україні буде переважно дощовою
    фото: glavcom.ua

    В західних, північних та більшості центральних областей через грози оголошено І рівень небезпечності

    За прогнозами синоптиків, 15 липня вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південної частини, східних та Дніпропетровської областей, будуть короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вітер переважно західний, 7−12 м/с. Температура вночі 11−16°, на півдні країни до 19°, вдень 26−31°, у північних та більшості західних областей 21−26° (на високогір'ї Карпат 16−18°).

    Удень 15 липня в західних, північних та більшості центральних областей через грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

    У Києві 15 липня вночі буде сухо, вдень можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура вночі 14−16°, вдень 21−23°. Через грозу вдень у Києві також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оголошено перший рівень небезпеки: прогноз погоди на 15 липня