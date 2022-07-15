Оголошено перший рівень небезпеки: прогноз погоди на 15 липня

П'ятниця, 15 липня, в Україні буде переважно дощовою

П'ятниця, 15 липня, в Україні буде переважно дощовою

В західних, північних та більшості центральних областей через грози оголошено І рівень небезпечності

За прогнозами синоптиків, 15 липня вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південної частини, східних та Дніпропетровської областей, будуть короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 7−12 м/с. Температура вночі 11−16°, на півдні країни до 19°, вдень 26−31°, у північних та більшості західних областей 21−26° (на високогір'ї Карпат 16−18°).

Удень 15 липня в західних, північних та більшості центральних областей через грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У Києві 15 липня вночі буде сухо, вдень можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура вночі 14−16°, вдень 21−23°. Через грозу вдень у Києві також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.