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    Події в Україні

    До Маріуполя із Ростова йдуть судна зі зброєю – радник мера

    Російські судна з вимкнутою ідентифікацією йдуть до Маріуполя - До Маріуполя із Ростова йдуть судна зі зброєю – радник мера
    Російські судна з вимкнутою ідентифікацією йдуть до Маріуполя
    фото ілюстративне

    Окупанти перетворюють Маріуполь на військово-транспортний хаб

    Із порту окупованого росіянами Маріуполя вийшли три судна у бік Ростова з вантажем металопрокату. Ще чотири судна та танкер ідуть із Ростова до Маріуполя, можливо, з військовим вантажем. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    За його словами, окупанти перетворюють Маріуполь на військово-транспортний хаб.

    «З урахуванням відновлення залізниці та організації вантажного руху за прикриттям пасажирського потягу Маріуполь – Волноваха можемо остаточно стверджувати про перетворення Маріупольського порту у військово-транспортний хаб», – написав він у Telegram.

    Мер Маріуполя натякнув, що українські захисники, володіючи даною інформацією, можуть завдати удар по російських суднах зі зброєю.

    «З огляду на дальнобійність української артилерії, зокрема систем Himars, пропонуємо маріупольцям Приморського району в разі заходу танкера в акваторію порту обрати більш безпечне місце мешкання та максимально утримуватись від подорожей потягом прикриття», – сказав Андрющенко.

    Як повідомлялося, 14 липня в Маріуполі невідомі підпалили завод «Сателіт».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    До Маріуполя із Ростова йдуть судна зі зброєю – радник мера