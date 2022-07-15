До Маріуполя із Ростова йдуть судна зі зброєю – радник мера

Російські судна з вимкнутою ідентифікацією йдуть до Маріуполя

Окупанти перетворюють Маріуполь на військово-транспортний хаб

Із порту окупованого росіянами Маріуполя вийшли три судна у бік Ростова з вантажем металопрокату. Ще чотири судна та танкер ідуть із Ростова до Маріуполя, можливо, з військовим вантажем. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти перетворюють Маріуполь на військово-транспортний хаб.

«З урахуванням відновлення залізниці та організації вантажного руху за прикриттям пасажирського потягу Маріуполь – Волноваха можемо остаточно стверджувати про перетворення Маріупольського порту у військово-транспортний хаб», – написав він у Telegram.

Мер Маріуполя натякнув, що українські захисники, володіючи даною інформацією, можуть завдати удар по російських суднах зі зброєю.

«З огляду на дальнобійність української артилерії, зокрема систем Himars, пропонуємо маріупольцям Приморського району в разі заходу танкера в акваторію порту обрати більш безпечне місце мешкання та максимально утримуватись від подорожей потягом прикриття», – сказав Андрющенко.

Як повідомлялося, 14 липня в Маріуполі невідомі підпалили завод «Сателіт».