Названо імена та всі дані росіян, що випустили ракети по Вінниці

Відомі імена двох російських військових, що причетні до акту тероризму

У соцмережі користувачі повідомляють імена російських військових, які віддали злочинний наказ випустити ракети по Вінниці та виконали його.

Так, журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook повідомив, що злочинний наказ віддав командир окремого дивізіону підводних човні ЧФ РФ капітан першого рангу Анатолій Варочкін.

«Проживає у місті Севастополь на вулиці Юмашева буд. 25, кв. 108. Його телефон для комунікації +79780585762», – повідомив Чечеринда персональні дані Варочкіна, додавши, що «нагорода» чекає на «героя».

Командир окремого дивізіону підводних човні ЧФ РФ капітан першого рангу Анатолій Варочкін

У Telegram-каналі «Supernova+» зазначили, що злочинний наказ бити по мирному українському місту виконав командир підводного човна «Алроса» Денис Сопін.

«Денис Сопін, командир підводного човна «Алроса», уродженець міста Севастополь, там проживає і його родина. Саме він виконав наказ. Екіпаж терористів має бути знищений», – сказано в повідомленні.

Денис Сопін, командир підводного човна «Алроса»

Нагадаємо, станом на зараз відомо про 23 загиблих, із них три дитини. 117 осіб звернулися за допомогою. Також повідомляється, що госпіталізовано 66 людей, у тому числі три дитини. У важкому стані перебувають 34 особи, п’ять осіб у критичному стані. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.

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