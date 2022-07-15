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    Новини

    Названо імена та всі дані росіян, що випустили ракети по Вінниці

    Наслідки удари російських ракет по Вінниці жахливі - Названо імена та всі дані росіян, що випустили ракети по Вінниці
    Наслідки удари російських ракет по Вінниці жахливі
    фото: ДСНС

    Відомі імена двох російських військових, що причетні до акту тероризму

    У соцмережі користувачі повідомляють імена російських військових, які віддали злочинний наказ випустити ракети по Вінниці та виконали його.

    Так, журналіст Єгор Чечеринда на своїй сторінці у Facebook повідомив, що злочинний наказ віддав командир окремого дивізіону підводних човні ЧФ РФ капітан першого рангу Анатолій Варочкін.

    «Проживає у місті Севастополь на вулиці Юмашева буд. 25, кв. 108. Його телефон для комунікації +79780585762», – повідомив Чечеринда персональні дані Варочкіна, додавши, що «нагорода» чекає на «героя».

    Командир окремого дивізіону підводних човні ЧФ РФ капітан першого рангу Анатолій Варочкін
    Командир окремого дивізіону підводних човні ЧФ РФ капітан першого рангу Анатолій Варочкін

    У Telegram-каналі «Supernova+» зазначили, що злочинний наказ бити по мирному українському місту виконав командир підводного човна «Алроса» Денис Сопін.

    «Денис Сопін, командир підводного човна «Алроса», уродженець міста Севастополь, там проживає і його родина. Саме він виконав наказ. Екіпаж терористів має бути знищений», – сказано в повідомленні.

    Денис Сопін, командир підводного човна «Алроса»
    Денис Сопін, командир підводного човна «Алроса»

    Нагадаємо, станом на зараз відомо про 23 загиблих, із них три дитини. 117 осіб звернулися за допомогою. Також повідомляється, що госпіталізовано 66 людей, у тому числі три дитини. У важкому стані перебувають 34 особи, п’ять осіб у критичному стані. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.

    Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

    Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

    Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Названо імена та всі дані росіян, що випустили ракети по Вінниці