Окупанти на Донбасі поранили українського захисника



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Українського військовослужбовця було оперативно евакуйовано з бойової позиції, стан здоров’я військовослужбовця наразі задовільний

Російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим перемир’я на луганському напрямку і двічі на донецькому

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби і станом на 12.00 шість разів відкривали вогонь у районі проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим перемир’я на луганському напрямку і двічі на донецькому.

Так, сьогодні зранку, починаючи з 04.30 і до 05.40 противник обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил одразу біля трьох населених пунктів. Йдеться про с. Шуми, Залізне та Кримське. Там російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го та 82-го калібрів та двічі цілили зі станкових протитанкових гранатометів.

Згодом, з 08.10 і до 09.00 російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції біля Авдіївки та Старогнатівки. В районі першого ворог застосував міномети 120-го калібру, витративши 11 боєприпасів, 10 разів вистрілив з озброєння БМП, тричі зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з ручних гранатометів РПГ та кулеметів крупного калібру. Вогонь вівся з напрямку с. Каштанове.

У районі Старогнатівки противник використав протитанкову керовану ракету та станкові протитанкові гранатомети. Цього обстрілу ворог завдав зі сторони н.п. Біла Кам’янка.

Загальна витрата ворожих боєприпасів вже від початку поточної доби попередньо склала близько 60 мін згаданих калібрів.

Мотузяник повідомив, що внаслідок ворожого вогню від початку добу дістав поранення один український захисник. «Його було оперативно евакуйовано з бойової позиції та надано медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця наразі задовільний. Втрати ворога уточнюються», - поінформував речник.

Мотузяник наголосив, що наші оборонці перебувають у постійній бойовій готовності до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії окупантів на лінії зіткнення.

Як повідомлялося, 20 червня окупанти на Донбасі поранили трьох військових за добу.