Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі приховану зброю бойовиків



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Бойовики на Донбасі перешкоджають представникам СММ ОБСЄ проводити свою місію

Бойовики продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння

Російська Федерація не дотримується мінських домовленостей, перешкоджає представникам СММ ОБСЄ проводити свою місію та приховує озброєння. Окрім того, ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати БПЛА СММ ОБСЄ зі стрілецької зброї. Про це йдеться у заяві Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, повідомляє пресслужба штабу ООС.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації й надалі продовжують ігнорувати та грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння», — йдеться у повідомленні.

В штабі ООС зазначають, що окупаційні війська навмисно перешкоджають виконанню представниками СММ ОБСЄ мандату Місії та систематично відмовляють патрулям міжнародної організації у доступі до непідконтрольних урядові України територій.

«З метою приховування озброєння та військової техніки, російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти Місії, шляхом обстрілів зі стрілецької зброї безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ.

Відтак, з початку поточного тижня патруль СММ ОБСЄ, зафіксував на непідконтрольній урядові України території, у місті Донецьк, самохідні гаубиці, буксирувані гаубиці, бойові броньовані машини.

Незважаючи на досягнуті домовленості, ворог і далі продовжує цілеспрямовано обстрілювати БПЛА СММ ОБСЄ зі стрілецької зброї. Мета російських найманців очевидна — зірвати заплановані польоти і приховати озброєння та військову техніку, яка розміщена в безпосередній близькості до лінії зіткнення.

Окрім того, російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ посилаючись на розповсюдження Covid-19 або на необґрунтовані накази їхніх командирів. З початку 2020 року зафіксовано вже понад 485 таких випадків.