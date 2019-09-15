Окупанти поставили сцену на території Херсонесу. Історики виступили проти



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Будівництво сцени на території Херсонесу

Згідно з регламентом ЮНЕСКО, в Херсонесі потрібно зберігати автентичність археологічної спадщини

Російські історики закликали зберігати автентичність археологічних об'єктів на території анесованого РФ Криму.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Зокрема, вчений секретар Публічної історичної бібліотеки Андрій Сазанов на конференції Уварівські Таврійські читання, що пройшли у Севастополі 13 і 14 вересня, назвав знущанням побудовану російською владою оперну сцену на території Херсонесу.

Учасники конференції констатували, що, згідно з регламентом ЮНЕСКО, в Херсонесі потрібно виконувати план управління об'єктом, зберігати автентичність археологічної спадщини.

Також історики виступають категорично проти перетворення історичних та археологічних об'єктів у центри розваг. Сазанов, який представив доповідь про використання медіатехнологій в археологічних музеях, зазначив, що спеціалісти не схвалюють використання в музеях сенсорних екранів, тачскрінів і доповненої реальності.

Уварівські читання проводять у Херсонесі четвертий рік. Заходу присвоїли статус «міжнародної конференції», проте історики з-за кордону утримуються від приїзду в Крим і тільки надсилають тези доповідей.

Як відомо, влітку на території Херсонесу проходило два фестивалі опери та балету, один з яких відвідав президент Росії Володимир Путін. Для заходів в заповіднику облаштували сцену, поставили огорожі і рекламні щити.