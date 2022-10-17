Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують
«Приз глядацьких симпатій» дали за сукню з газети пропагандистів 
фото з соцмереж

Судячи з назви, в рашистів дуже цікаві «мрії», наприклад, плаття з паперу

У тимчасово окупованій Новій Каховці днями пройшов конкурс краси «Міс мрія». У мережу потрапили фото учасниць цього «дійства», які свідчать про «високий» рівень організації конкурсу.

Володаркою «призу глядацьких симпатій» на цьому конкурсі стала учасниця, яку представили як «Катерина» (прізвища конкурсанток окупантські медіа чомусь не вказали). Вона під час конкурсу, згідно з умовами якого треба було зробити сукню з підручних матеріалів, вийшла на сцену в наряді, зробленому з пропагандистського видання «Наша Каховка». 

Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують фото 1
Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують фото 2

Також учасниці вражали образами, які нагадують 90-ті роки і скоріше демонструють несмак.

Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують фото 3

Нагадаємо, в 90-ті роки минулого сторіччя подібні конкурси проводилися з нагоди мало не кожного свята. Під час цих конкурсів обов’язково була сукня з номерів місцевої газети – так званого «інформаційного спонсора» заходу.

Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
Теги: конкурс окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошуково-рятувальні роботи тривають
Окупанти намагалися атакували Київ майже 30 дронами (фото)
Сьогодні, 12:24
Із захопленого Херсона загарбники вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду
Втеча рашистів із Херсонщини: окупанти евакуюють свої «держустанови»
Вчора, 20:19
Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях
Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі та поранені
Сьогодні, 10:55

Суспільство

Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують
Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують
Чи можуть українці самотужки збивати дрони-камікадзе: позиція поліції та військових
Чи можуть українці самотужки збивати дрони-камікадзе: позиція поліції та військових
«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів
«Чому і досі працює іранське посольство?» Українці обурені атаками дронів
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
Головне за ніч: обстріл Миколаївщини та ядерні навчання НАТО
Головне за ніч: обстріл Миколаївщини та ядерні навчання НАТО
17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
62K
У Києві прогриміли потужні вибухи
59K
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
29K
Українські хакери залишили без електроенергії російську область (відео)
28K
17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
27K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України

Новини

За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту