Окупанти провели в Новій Каховці конкурс краси: ці фото шокують

Судячи з назви, в рашистів дуже цікаві «мрії», наприклад, плаття з паперу

У тимчасово окупованій Новій Каховці днями пройшов конкурс краси «Міс мрія». У мережу потрапили фото учасниць цього «дійства», які свідчать про «високий» рівень організації конкурсу.

Володаркою «призу глядацьких симпатій» на цьому конкурсі стала учасниця, яку представили як «Катерина» (прізвища конкурсанток окупантські медіа чомусь не вказали). Вона під час конкурсу, згідно з умовами якого треба було зробити сукню з підручних матеріалів, вийшла на сцену в наряді, зробленому з пропагандистського видання «Наша Каховка».

Також учасниці вражали образами, які нагадують 90-ті роки і скоріше демонструють несмак.

Нагадаємо, в 90-ті роки минулого сторіччя подібні конкурси проводилися з нагоди мало не кожного свята. Під час цих конкурсів обов’язково була сукня з номерів місцевої газети – так званого «інформаційного спонсора» заходу.