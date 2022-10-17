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Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі та поранені
Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу села Лук’янці загинула 45-річна жінка

Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної і ствольної артилерії населені пункти Харківщини, вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під удари потрапили: м. Вовчанськ Чугуївського району та села Вовчанської громади, смт Дворічне Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району та інші. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в нежитлових будівлях.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося двоє людей – 54-річний чоловік та його 16-річний син.

Нагадаємо, триває 236-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: Харківщина війна росія окупанти Україна

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