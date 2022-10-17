Окупанти намагалися атакували Київ майже 30 дронами (фото)

Відомо про одну загиблу внаслідок атаки дронів по Києву

Сьогодні зранку у Києві прогриміли п’ять вибухів. У бік столиці летіли 28 дронів, проте більшість з них збили сили ППО. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Один з них (вибухів, – ред.) в житловому будинку в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що врятували 18 мешканців будинку. Двоє перебували під завалами. Нещодавно дістали тіло загиблої жінки. За попередніми даними, ще одна людина перебуває під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.