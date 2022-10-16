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Втеча рашистів із Херсонщини: окупанти евакуюють свої «держустанови»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Втеча рашистів із Херсонщини: окупанти евакуюють свої «держустанови»
Із захопленого Херсона загарбники вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду
фото з відкритих джерел

Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації

Російські окупанти почали негайно евакуювати свої «держустанови» з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ», – зазначає українське військове командування.

За даними Генштабу, у тимчасово окупований Крим вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.

За інформацією правоохоронців, на Херсонщині росіяни продовжують викрадати людей та вивозити майно.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів.

Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.

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Теги: втеча звільнення контрнаступ майно окупанти Херсонщина

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