Втеча рашистів із Херсонщини: окупанти евакуюють свої «держустанови»
Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації
Російські окупанти почали негайно евакуювати свої «держустанови» з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
«Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ», – зазначає українське військове командування.
За даними Генштабу, у тимчасово окупований Крим вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.
За інформацією правоохоронців, на Херсонщині росіяни продовжують викрадати людей та вивозити майно.
Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.
Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів.
Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.
Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.
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