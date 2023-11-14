Окупаційна влада Криму скасувала святкування Нового року
У низці регіонів Криму та на важливих об'єктах, як і раніше, діє «жовтий» рівень терористичної небезпеки
Російські терористи не планують проведення масових новорічних і різдвяних заходів у Криму. Пріоритет для них – безпека. Про це заявив так званий голова Криму Сергій Аксьонов.
«У Республіці Крим проведення широких масових заходів на честь Нового року та Різдва не планується. Пріоритет – безпека», – написав він.
При цьому він додав, що «кримська влада» начебто зробить усе необхідне, щоби створити кримчанам святковий настрій.
«В обмеженому форматі відбудуться новорічні свята для дітей; у населених пунктах, як завжди, встановимо ялинки, прикрасимо вулиці», – зазначив Аксьонов.
Окупант також нагадав, що у низці регіонів Криму та на важливих об'єктах, як і раніше, діє «жовтий» рівень терористичної небезпеки. Як відомо, його запровадили на окупованому півострові 11 квітня 2022 року, у Севастополі такий рівень – з 1 серпня 2022 року.
Нагадаємо, триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.
Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
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