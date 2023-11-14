Партизани показали склад пального у Криму, який становить для окупантів велику цінність (відео)

На території самого складу висока активність військової техніки рашистів

Партизани виявили у тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників, який становить для росіян високу цінність. Про це повідомляє Telegram кримського руху спротиву «Атеш».

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Склад ПММ у Октябрському (інша назва Біюк-Онлар, знаходиться в Курманському районі, в 43 км від м. Сімферополя) зафіксував на камеру представник підпілля на захопленому росіянами українському півострові.

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Як зазначають партизани, цей склад має велике значення для військ РФ. «На території самого складу, а також селища висока активність військової техніки рашистів», – йдеться у публікації.

Також були представлені координати даного складу: 45.287290, 34.126670.

Раніше партизани розвідали новий ракетний завод у Москві. Також партизани показали місцезнаходження ще однієї бази окупантів у Криму