Партизани показали склад пального у Криму, який становить для окупантів велику цінність (відео)
На території самого складу висока активність військової техніки рашистів
Партизани виявили у тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників, який становить для росіян високу цінність. Про це повідомляє Telegram кримського руху спротиву «Атеш».
Склад ПММ у Октябрському (інша назва Біюк-Онлар, знаходиться в Курманському районі, в 43 км від м. Сімферополя) зафіксував на камеру представник підпілля на захопленому росіянами українському півострові.
Як зазначають партизани, цей склад має велике значення для військ РФ. «На території самого складу, а також селища висока активність військової техніки рашистів», – йдеться у публікації.
Також були представлені координати даного складу: 45.287290, 34.126670.
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